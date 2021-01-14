***INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.01.2021 09:30
***INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
30.12.2020-12.01.2021
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.12.2020 tarihli KAP açıklamasında yer aldığı üzere, Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarında 14.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirlerinin verilmesine bağlı olarak SEYKM paylarında 30.12.2020-12.01.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca herhangi bir işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901984
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
0
En Düşük
0
18:057,4291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4291
En Düşük
7,3954
18:059,0484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,0484
En Düşük
8,9913
18:05439,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,39
|Açılış
|: 439,15
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,24
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4230
|7,4291
|% 0,36
|
|Euro
|9,0321
|9,0484
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,0697
|10,1202
|% 0,09
|
|Frank
|8,3153
|8,3654
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-8,07
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
-
17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
-
17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem