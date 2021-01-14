***INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [SEYKM]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduIYFDönem30.12.2020-12.01.2021AçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 11.12.2020 tarihli KAP açıklamasında yer aldığı üzere, Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarında 14.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirlerinin verilmesine bağlı olarak SEYKM paylarında 30.12.2020-12.01.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca herhangi bir işlem yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901984BIST