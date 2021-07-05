***INFO* *IYF* *VBTYZ*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
05.07.2021 10:01
***INFO******IYF******VBTYZ*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBT Yazılım A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946039
BIST
12:281.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
12:288,6760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
12:2810,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0146
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
12:28499,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,06
|Açılış
|: 499,86
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler12:26
|VKFYO
|7,81
|3.594.355
|% 10,00
|
|BRYAT
|322,30
|28.433.314
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.448.408
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|21.279.585
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.577.857
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.961.556
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,00
|38.943.786
|% -7,41
|
|NUGYO
|12,87
|2.258.290
|% -3,31
|
|KGYO
|5,97
|1.272.908
|% -3,24
|
|THYAO
|14,03
|617.870.215
|% 2,11
|
|GARAN
|8,48
|384.479.460
|% 0,95
|
|SASA
|29,28
|259.677.859
|% 2,31
|
|ARCLK
|32,70
|215.962.249
|% 0,99
|
|MEDTR
|32,18
|174.520.162
|% 4,48
|
|PEKGY
|1,26
|61.539.388
|% 4,13
|
|YKBNK
|2,20
|107.001.156
|% 0,46
|
|GARAN
|8,48
|384.479.460
|% 0,95
|
|THYAO
|14,03
|617.870.215
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,58
|68.062.280
|% 4,03
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6719
|8,6746
|% -0,06
|
|Euro
|10,3031
|10,3099
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9897
|12,0498
|% 0,17
|
|Frank
|9,3858
|9,4424
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3080
|2,3196
|% 0,03
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,46
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|8,65
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|4,18
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|76,51
|76,51
|0,34
|