***INFO* *KIMMR* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
16.09.2021 09:19
***INFO******KIMMR******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("KIMMR") Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964041
BIST
10:361.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
10:368,4475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4482
En Düşük
8,4182
10:369,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9994
En Düşük
9,9528
10:36485,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,04
|Açılış
|: 485,02
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TEZOL
|16,77
|1.879.162
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|115.469.317
|% 9,93
|
|GARFA
|9,31
|3.059.487
|% 9,53
|
|AKYHO
|2,43
|7.307.492
|% 8,00
|
|NUGYO
|16,36
|6.960.838
|% -9,21
|
|IHGZT
|1,19
|23.756.338
|% -7,03
|
|ISKPL
|8,39
|81.325.457
|% -5,73
|
|SELVA
|7,84
|16.349.471
|% -5,20
|
|YUNSA
|12,60
|19.844.497
|% -4,76
|
|GARAN
|9,57
|353.620.514
|% 1,48
|
|TUPRS
|109,50
|188.647.233
|% 0,27
|
|YEOTK
|51,80
|115.469.317
|% 9,93
|
|THYAO
|12,38
|111.061.903
|% 0,98
|
|BIOEN
|35,48
|109.263.559
|% 1,14
|
|GARAN
|9,57
|353.620.514
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,50
|74.874.054
|% 1,21
|
|IHGZT
|1,19
|23.756.338
|% -7,03
|
|ODAS
|1,45
|21.606.552
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,84
|24.895.009
|% 0,55
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4445
|8,4475
|% 0,24
|
|Euro
|9,9653
|9,9703
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,6456
|11,7040
|% 0,14
|
|Frank
|9,1268
|9,1818
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2446
|2,2559
|% 0,20
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,48
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,01
|