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***INFO* *RALYH* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

18.09.2020 16:24
GÜNCEL HABERLER



***INFO******RALYH******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin 21.000.000 TL'den 63.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 42.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 23.791,316 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Emre Pekdemir 6.000 % 25,22 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Ahmet Levent Bayraktar 5.000 % 21,02 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Mustafa Mutlu 3.010 % 12,65 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Emrah Uygun 1.500 % 6,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Muhammed Sefa Yücel 1.344 % 5,65 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875672


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AYCES 77,55 7.036.184 % 10,00  
TKURU 483,00 3.963.015 % 10,00  
YBTAS 13.805,10 814.501 % 10,00  
SELGD 3,63 2.251.190 % 10,00  
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Altın Ons 1.947 1.947 2,47  
Altın Gr. 475 475 3,15  
Cumhuriyet 3.149 3.197 19,00  
Tam 3.134 3.212 15,42  
Yarım 1.515 1.554 7,46  
Çeyrek 760 777 3,73  
Gümüş.Ons 26,79 26,83 -0,21  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,02  
B. Petrol 43,17 43,17 -0,14  
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