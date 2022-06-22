***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2022, 21.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarServe Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. (Şirket) ortaklarından Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,26'sına tekabül gelen 1.070.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 21,40 TL fiyatla alıcılar Mehmet Halil Sapan ve Aydın Veli Serin'e Kurumumuz aracılığıyla (satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satışı bugün (22.06.2022 tarihinde) gerçekleştirilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038666BIST