***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
22.06.2022 14:36
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022, 21.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. (Şirket) ortaklarından Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,26'sına tekabül gelen 1.070.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 21,40 TL fiyatla alıcılar Mehmet Halil Sapan ve Aydın Veli Serin'e Kurumumuz aracılığıyla (satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satışı bugün (22.06.2022 tarihinde) gerçekleştirilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038666
BIST
14:562.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,74
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
14:5617,3521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
14:5618,2602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
14:561.025,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.024,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.027,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler14:54
|MAKIM
|12,87
|420.483.438
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,99
|17.814.348
|% 9,35
|
|AKSGY
|2,82
|32.222.662
|% 8,46
|
|YYLGD
|19,29
|183.221.266
|% 8,13
|
|CLEBI
|322,80
|141.444.708
|% 6,75
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|171,40
|92.908.987
|% -7,00
|
|SMART
|6,05
|12.025.902
|% -3,97
|
|THYAO
|52,40
|3.119.552.260
|% 0,96
|
|EREGL
|28,20
|1.352.828.760
|% -1,74
|
|SISE
|22,36
|1.165.719.725
|% -1,15
|
|FROTO
|313,70
|892.656.488
|% 3,63
|
|SASA
|45,60
|868.313.505
|% -0,18
|
|ODAS
|3,13
|538.697.957
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,96
|708.914.151
|% -0,40
|
|KARSN
|7,58
|755.432.560
|% -1,94
|
|AKBNK
|9,20
|733.754.568
|% 0,77
|
|DOHOL
|4,07
|285.366.685
|% -0,25
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3359
|17,3385
|% 0,00
|
|Euro
|18,2291
|18,2479
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,1707
|21,2769
|% -0,23
|
|Frank
|17,8903
|17,9980
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6080
|4,6311
|% 0,05
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|5,00
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|3,00
|
|Tam
|6.814
|6.912
|25,00
|
|Yarım
|3.345
|3.381
|12,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,45
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,67
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:09GESAN
Yüzde 4.43 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 288 adet işlem
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15:07YGGYO
Yüzde 6.18 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 008 adet işlem
-
15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 13 artarak (% 0.08 ) 2, 833
-
15:06XU100
Endeks 2, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 21, 431.00 milyon TL de
-
15:06AKSGY
Yüzde 8.46 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 697, 917 adet işlem