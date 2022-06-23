***INFO* *SERVE* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
23.06.2022 16:24
***INFO******SERVE******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SERVE]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. (Şirket) ortaklarından Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %7,17'sine tekabül gelen 1.800.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 21,40 TL fiyatla alıcılar Mehmet Halil Sapan ve Rıfat Elhadef'e Kurumumuz aracılığıyla (satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 1.800.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 27.06.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (23.06.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038909
BIST
17:382.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,19
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:3817,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0368
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3799
En Düşük
17,3014
17:3818,3262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:381.029,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.028,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:38
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.677.413
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.449.002
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|82.695.001
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,90
|2.936.176.922
|% -2,21
|
|EREGL
|27,68
|1.482.501.906
|% -1,84
|
|SISE
|21,62
|1.480.496.112
|% -2,61
|
|SASA
|44,96
|1.190.206.107
|% -0,31
|
|AKBNK
|8,80
|1.186.975.641
|% -3,19
|
|ODAS
|3,26
|1.154.217.691
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,79
|1.023.603.432
|% -2,64
|
|TSKB
|2,17
|352.127.505
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,59
|359.515.742
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,80
|1.186.975.641
|% -3,19
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3655
|17,3766
|% 0,21
|
|Euro
|18,3066
|18,3262
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,2132
|21,3196
|% 0,17
|
|Frank
|18,0446
|18,1533
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6151
|4,6383
|% 0,27
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.820
|6.925
|7,00
|
|Yarım
|3.348
|3.387
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,41
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,36
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 01 kaybederek (% -1.67 ) 2, 774
-
17:52XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 28, 810.00 milyon TL de
-
17:47XU100
Endeks 2, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 28, 515.00 milyon TL de
-
17:44PEGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 009, 692 adet işlem
-
17:43AKMGY
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 48.44 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 510 adet işlem