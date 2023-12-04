***INGRM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 12:08
***INGRM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INGRM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INGRM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221840
BIST
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16:587.939
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -118,63
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
16:5828,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0427
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:5831,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0293
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:581.888,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,19
|Açılış
|: 1.889,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:58
|CMBTN
|1.958,00
|76.251.457
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|183.483.750
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.801.136
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.124.582
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.057.949
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.637.769
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|500.574.366
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.362.042
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|GEDIK
|15,62
|81.664.884
|% -9,87
|
|THYAO
|252,75
|5.436.384.509
|% -2,41
|
|ISCTR
|22,96
|5.347.948.390
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,68
|4.139.602.901
|% 1,97
|
|AKBNK
|37,00
|3.900.847.111
|% 1,20
|
|BINHO
|343,00
|3.021.235.052
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,48
|2.043.786.847
|% 1,36
|
|ISCTR
|22,96
|5.347.948.390
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,68
|4.139.602.901
|% 1,97
|
|IHLAS
|1,19
|177.955.971
|% -2,46
|
|ODAS
|10,07
|1.281.617.349
|% -7,61
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9187
|28,9246
|% 0,15
|
|Euro
|31,2296
|31,2438
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3556
|36,5379
|% 0,27
|
|Frank
|32,9982
|33,1970
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6910
|7,7296
|% 0,19
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|906,65
|908,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,90
|959,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,43
|76,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,97
|2.030,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:58
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 17 kaybederek (% -1.35 ) 7, 002
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