***INGRM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2023 11:03
***INGRM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INGRM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INGRM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227967
BIST
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11:187.745
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -19,85
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:1829,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0576
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:1832,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0099
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:181.925,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.925,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:16
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.581.026
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|8.009.651
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.249.540
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.630.834
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|59.997.048
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.873.392
|% -9,88
|
|ALFAS
|89,30
|436.774.617
|% -7,56
|
|THYAO
|244,50
|1.435.403.273
|% -0,20
|
|ISCTR
|24,30
|1.256.020.208
|% 1,17
|
|AKBNK
|39,32
|925.336.116
|% 0,56
|
|EREGL
|43,12
|839.304.224
|% 0,00
|
|ASTOR
|94,90
|812.878.514
|% 0,42
|
|ISCTR
|24,30
|1.256.020.208
|% 1,17
|
|CEMAS
|4,15
|197.656.941
|% -7,16
|
|BEGYO
|2,81
|120.691.106
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,26
|305.176.703
|% 0,83
|
|YKBNK
|20,56
|606.746.506
|% -1,15
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2025
|29,2104
|% 0,19
|
|Euro
|32,1643
|32,1907
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,9631
|37,1485
|% 0,25
|
|Frank
|33,9624
|34,1670
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7627
|7,8016
|% 0,20
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|968,80
|970,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,83
|1.217,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,92
|2.050,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
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11:30XU100
Endeks 7, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 16, 361.00 milyon TL de
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11:30CEMAS
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 302, 425 adet işlem
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11:29UZERB
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094 adet işlem
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11:28BAYRK
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 711 adet işlem
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11:27BRYAT
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 2, 413.00 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 770 adet işlem