***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.08.2023 11:03
***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen yoğun bilgi talebi çerçevesinde, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189562
BIST
'
12:557.470
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -21,65
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:5526,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,5805
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5528,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,6484
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:551.633,61
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 48,96
|Açılış
|: 1.633,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ALFAS
|869,30
|1.095.065.503
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.989.348
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.213.520
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.765.459.931
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EGEPO
|23,24
|8.229.098
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.501.756
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.117.283
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|292,10
|6.145.067.530
|% 2,49
|
|TTKOM
|26,84
|3.228.800.739
|% 5,01
|
|KLSER
|104,50
|3.014.156.937
|% -8,89
|
|AKBNK
|29,84
|2.946.506.660
|% -1,91
|
|THYAO
|229,50
|2.938.096.144
|% -0,43
|
|YKBNK
|16,49
|2.616.728.633
|% -2,14
|
|ISCTR
|17,70
|2.263.777.072
|% -1,67
|
|TTKOM
|26,84
|3.228.800.739
|% 5,01
|
|SKBNK
|3,99
|416.397.668
|% -1,97
|
|AKBNK
|29,84
|2.946.506.660
|% -1,91
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3327
|26,3545
|% 2,25
|
|Euro
|28,3804
|28,4958
|% 2,33
|
|Sterlin
|33,2574
|33,4242
|% 2,97
|
|Frank
|29,7991
|29,9786
|% 2,92
|
|Riyal
|7,0494
|7,0848
|% 3,16
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.634
|49,06
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.010
|11.097
|-4,00
|
|Yarım
|5.522
|5.570
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.785
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,64
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|