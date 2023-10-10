***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2023 15:57
***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Context ChannelWatch 2023 anketine göre "Türkiye'nin En İyi Siber Güvenlik Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.
Context ChannelWatch, binlerce iş ortağının düzenli olarak geri bildirimleriyle katkıda bulunduğu, dünyanın en büyük çevrimiçi BT bayi anketlerinden biri olarak biliniyor. Anket, bayilerin satın alma amaçları ve kararlarının yanı sıra sektör trendleri ve BT ekosisteminin karşılaştığı sorunlar hakkında da fikir veriyor. Anketin bir parçası olarak, her ülkedeki bayiler birlikte çalıştıkları distribütörleri Context ChannelWatch Yılın Distribütörü Ödülleri için aday gösteriyor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203833
BIST
'
16:028.411
En Düşük
|Değişim
|: 2,66%
|| 217,85
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0227,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0229,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1262
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:021.653,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.653,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DOBUR
|71,50
|21.278.667
|% 10,00
|
|BVSAN
|110,00
|536.498.426
|% 10,00
|
|POLTK
|9.020,00
|135.584.610
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|398.729.139
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|196.105.068
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|499.973.826
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUNTK
|71,00
|51.523.690
|% -3,92
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|YKSLN
|15,19
|73.605.569
|% -3,37
|
|ASELS
|42,94
|4.806.906.148
|% -2,14
|
|THYAO
|231,70
|4.221.635.259
|% 1,98
|
|TUPRS
|148,20
|3.273.956.526
|% 0,20
|
|YKBNK
|19,24
|3.228.358.712
|% 3,89
|
|EREGL
|44,42
|3.084.849.666
|% 2,63
|
|ZOREN
|6,50
|3.068.151.053
|% 5,69
|
|KATMR
|3,18
|980.334.042
|% -1,24
|
|EKGYO
|8,33
|2.163.591.141
|% 1,71
|
|SKBNK
|7,52
|1.832.672.975
|% 8,20
|
|ODAS
|13,58
|2.925.249.265
|% 9,08
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7218
|27,7266
|% 0,21
|
|Euro
|29,3954
|29,4105
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8439
|34,0136
|% 0,18
|
|Frank
|30,4377
|30,6211
|% 0,07
|
|Riyal
|7,3697
|7,4067
|% 0,13
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,44
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|11.484
|11.658
|113,00
|
|Tam
|11.239
|11.327
|-5,00
|
|Yarım
|5.637
|5.681
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.810
|2.840
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|-0,46
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16GOZDE
Yüzde 5.57 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 858 adet işlem
-
16:15BJKAS
Yüzde 7.00 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 745, 533 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, GUBRF
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 58 artarak (% 2.14 ) 7, 295
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, QNBFB, CASA, BRMEN, SAYAS, TKNSA, BVSAN, BRSAN, SMART, FMIZP