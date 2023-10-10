***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Context ChannelWatch 2023 anketine göre "Türkiye'nin En İyi Siber Güvenlik Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.Context ChannelWatch, binlerce iş ortağının düzenli olarak geri bildirimleriyle katkıda bulunduğu, dünyanın en büyük çevrimiçi BT bayi anketlerinden biri olarak biliniyor. Anket, bayilerin satın alma amaçları ve kararlarının yanı sıra sektör trendleri ve BT ekosisteminin karşılaştığı sorunlar hakkında da fikir veriyor. Anketin bir parçası olarak, her ülkedeki bayiler birlikte çalıştıkları distribütörleri Context ChannelWatch Yılın Distribütörü Ödülleri için aday gösteriyor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203833BIST