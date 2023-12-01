***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali İşler Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Sn. Naim Fırat Dernek 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmış olup, boşalan Mali İşler Direktörlüğü görevine 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle Sn. Serdar Yılmaz'ın getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221556BIST