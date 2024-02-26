***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2024 10:58
***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 2023 yılında göstermiş olduğu performansından dolayı HPE Partner Kick Off 2024 etkinliğinde, En Yüksek Ciro ve En Yaygın Bayi Ağı ödülleri ile "HPE Yılın Distribütörü" ve "HPE Aruba Networking Yılın Distribütörü" olmak üzere iki ödül birden kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251833
BIST
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11:259.353
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,71
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:2531,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0714
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:2533,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1154
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:252.036,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,58
|Açılış
|: 2.036,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler11:25
|LMKDC
|21,56
|5.312.880
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|570.235.733
|% 10,00
|
|PATEK
|90,50
|20.439.968
|% 9,96
|
|MANAS
|11,37
|58.873.683
|% 9,96
|
|KCAER
|58,90
|846.435.678
|% 9,48
|
|ARASE
|72,35
|261.367.982
|% -5,55
|
|MNDTR
|7,29
|20.585.736
|% -4,08
|
|DOFER
|52,90
|50.329.148
|% -3,29
|
|AYDEM
|26,32
|24.439.738
|% -3,24
|
|EDATA
|28,82
|112.919.001
|% -2,96
|
|MIATK
|75,75
|2.506.435.662
|% 8,06
|
|REEDR
|66,40
|2.105.890.391
|% 9,30
|
|BORSK
|50,45
|1.900.646.429
|% -2,23
|
|ASTOR
|130,00
|1.534.602.595
|% 4,00
|
|BINHO
|654,50
|1.040.240.174
|% 7,91
|
|BORSK
|50,45
|1.900.646.429
|% -2,23
|
|MIATK
|75,75
|2.506.435.662
|% 8,06
|
|REEDR
|66,40
|2.105.890.391
|% 9,30
|
|QUAGR
|4,51
|104.658.832
|% 0,22
|
|PSGYO
|8,31
|179.025.904
|% -2,24
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1057
|31,1138
|% 0,24
|
|Euro
|33,7229
|33,7492
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,3154
|39,5126
|% 0,28
|
|Frank
|35,1837
|35,3956
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2697
|8,3112
|% 0,22
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|897,48
|898,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,20
|971,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,30
|2.036,57
|% 0,66
|