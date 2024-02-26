***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 2023 yılında göstermiş olduğu performansından dolayı HPE Partner Kick Off 2024 etkinliğinde, En Yüksek Ciro ve En Yaygın Bayi Ağı ödülleri ile "HPE Yılın Distribütörü" ve "HPE Aruba Networking Yılın Distribütörü" olmak üzere iki ödül birden kazanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251833BIST