***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2023 15:29
***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SULHİ GÜVEN GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR
KÜRŞAD ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET SERDAR YILMAZ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
BETÜL AKOVA FİNANSAL RAPORLAMA ve İÇ DENETİM MÜDÜRÜ FİNANSAL RAPORLAMA ve İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221976
BIST
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17:037.939
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -118,19
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
17:0328,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0441
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:0331,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0267
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
17:031.888,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,38
|Açılış
|: 1.888,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:02
|CMBTN
|1.958,00
|76.251.457
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|184.057.759
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.802.905
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.175.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.082.915
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|502.680.836
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.647.157
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.365.981
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|GEDIK
|15,63
|82.071.419
|% -9,81
|
|THYAO
|252,50
|5.449.021.505
|% -2,51
|
|ISCTR
|22,90
|5.376.588.803
|% 2,23
|
|YKBNK
|20,66
|4.155.584.459
|% 1,87
|
|AKBNK
|36,98
|3.916.106.857
|% 1,15
|
|BINHO
|343,00
|3.021.235.052
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,49
|2.058.381.777
|% 1,49
|
|ISCTR
|22,90
|5.376.588.803
|% 2,23
|
|YKBNK
|20,66
|4.155.584.459
|% 1,87
|
|IHLAS
|1,18
|178.117.567
|% -3,28
|
|ODAS
|10,06
|1.288.128.009
|% -7,71
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9222
|28,9261
|% 0,15
|
|Euro
|31,2286
|31,2367
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3394
|36,5216
|% 0,22
|
|Frank
|32,9983
|33,1971
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,17
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|908,01
|909,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,34
|966,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,85
|75,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,09
|2.029,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17RODRG
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 59.70 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 725 adet işlem
-
17:16MTRKS
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 688 adet işlem
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 17 kaybederek (% -1.35 ) 7, 002
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERIM, GLCVY, UMPAS, ICUGS, SELGD, HUBVC, PNLSN, OZSUB, CMBTN, SAMAT
-
17:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, CASA, IHLGM, SAFKR, BTCIM