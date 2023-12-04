***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA SULHİ GÜVEN GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜRKÜRŞAD ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISIMEHMET SERDAR YILMAZ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli MALİ İŞLER DİREKTÖRÜBETÜL AKOVA FİNANSAL RAPORLAMA ve İÇ DENETİM MÜDÜRÜ FİNANSAL RAPORLAMA ve İÇ DENETİM MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221976BIST