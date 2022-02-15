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***INM* *DAPGM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

15.02.2022 16:53
***INM* *DAPGM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka A


***INM******DAPGM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001854


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ADESE 0,73 11.041.763 % 0,00  
AEFES 29,36 36.583.079 % 0,00  
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Riyal 3,6136 3,6317 % 0,02  
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Altın Ons 1.854 1.855 1,26  
Altın Gr. 811 811 0,30  
Cumhuriyet 5.410 5.492 15,00  
Tam 5.386 5.521 15,97  
Yarım 2.603 2.670 7,72  
Çeyrek 1.306 1.335 3,86  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,01  
Gümüş Gr. 10,24 10,24 0,01  
B. Petrol 93,28 93,28 0,01  
Seans Raporu 18:05
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