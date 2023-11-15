***INM* *EKOS*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
15.11.2023 14:46
***INM******EKOS*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218136
BIST
'
16:017.677
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,01
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
16:0128,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0398
|Açılış
|: 28,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
16:0131,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
16:011.816,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,07
|Açılış
|: 1.816,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ONCSM
|171,60
|115.625.114
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|216.162.746
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.713
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|115.444.570
|% -9,96
|
|UFUK
|107,80
|1.546.154
|% -8,64
|
|THYAO
|236,80
|5.716.410.187
|% -0,13
|
|MIATK
|805,00
|3.548.565.614
|% -1,23
|
|EREGL
|38,58
|2.176.208.394
|% 1,10
|
|TUPRS
|151,70
|2.132.820.385
|% -0,33
|
|ASTOR
|115,20
|1.911.262.595
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,43
|1.373.130.983
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,43
|203.060.680
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|212.124.519
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,54
|1.721.975.315
|% 1,53
|
|ISCTR
|20,26
|1.725.579.103
|% 0,90
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6629
|28,6715
|% 0,14
|
|Euro
|31,1846
|31,1966
|% 0,03
|
|Sterlin
|35,6153
|35,7939
|% -0,18
|
|Frank
|32,1781
|32,3719
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6210
|7,6592
|% 0,14
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,43
|23,46
|% 0,66
|
|Platin
|893,58
|898,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,88
|1.044,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,25
|82,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,80
|1.972,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:15ISKPL
Yüzde 4.07 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 953, 408 adet işlem
-
16:14BAYRK
Yüzde 4.52 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 775 adet işlem
-
16:13TLMAN
Yüzde 6.99 oranında artışla 99.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 145 adet işlem
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 95 artarak (% 0.30 ) 8, 103
-
16:12XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 52, 550.00 milyon TL de