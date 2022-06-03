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***INM* *HLY* *HALKI* *MAKIM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu

03.06.2022 20:53
***INM* *HLY* *HALKI* *MAKIM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu


***INM******HLY******HALKI******MAKIM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )

İlgili Şirketler [MAKIM, HALKI, HLY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu

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Açıklamalar

Makim Makine Teknolojileri sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin fiyat tespit raporu ektedir. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034725


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 233,20 17.484.203 % 10,00  
HEDEF 6,93 86.547.963 % 10,00  
ALMAD 3,19 4.762.120 % 10,00  
YGGYO 26,68 9.879.472 % 9,98  
UFUK 41,26 808.096 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,4386 16,4620 % 0,05  
Euro 17,6237 17,7005 % 0,01  
Sterlin 20,5001 20,6029 % -0,68  
Frank 17,0200 17,1225 % -0,56  
Riyal 4,3720 4,3939 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -19,83  
Altın Gr. 978 978 -11,00  
Cumhuriyet 6.579 6.678 14,00  
Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 21,88 21,90 -0,41  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 -0,24  
B. Petrol 120 120 2,05  
Seans Raporu 18:05
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