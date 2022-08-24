***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2022 14:15
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kadir Cenk Ulukartal 40940000 TRY 81,88
Kıvanç Memişoğlu 3000000 TRY 6,00
Ulukartal Holding A.Ş. 2060000 TRY 4,12
Aslı Usul Sever 1500000 TRY 3,00
İsmet Kemal Çelik 1500000 TRY 3,00
Fatih Doğan Ateş 250000 TRY 0,50
İbrahim Taşdoğan 250000 TRY 0,50
Kadir Ayık 150000 TRY 0,30
Saffet Ülker 150000 TRY 0,30
Tolgahan Çakır 100000 TRY 0,20
Mehmet Eren Özdemir 100000 TRY 0,20
TOPLAM 50000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KADİR CENK ULUKARTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KIVANÇ MEMİŞOĞLU GENEL MÜDÜR
ASLI USUL SEVER MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSMET KEMAL ÇELİK BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜR YRD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FATİH DOĞAN ATEŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MURAHHAS ÜYE
İBRAHİM TAŞDOĞAN SATIŞ-PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
OSMAN İLKER SAVURAN KURUMSAL FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SAFFET ÜLKER ULUSLARARASI PİYASALAR DİREKTÖRÜ
SÜLEYMAN HİLMİ YILDIRIM BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRÜ
FATMA GÜNEŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
BORA ERALP KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
DENİZ TUNCA SERMAYE PİYASALARI DİREKTÖRÜ
EMEL YUMUK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜR YARDIMCISI
SERKAN BEŞPINAR İDARİ İŞLER MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057969
BIST