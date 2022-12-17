***INM* *MAKIM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından









***INM******MAKIM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [MAKIM]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088248BIST