***INM* *MAKIM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
17.12.2022 00:28
***INM******MAKIM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088248
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,7832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0388
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7564
17:591.075,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.075,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.076,14
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6507
|18,6535
|% 0,05
|
|Euro
|19,7653
|19,7832
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,6379
|22,7514
|% 0,01
|
|Frank
|19,9071
|20,0270
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|14,79
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|10,49
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.257
|7.318
|60,00
|
|Yarım
|3.514
|3.578
|30,00
|
|Çeyrek
|1.762
|1.788
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,93
|0,08
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|-2,10
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de