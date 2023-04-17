***INM* *MAKIM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
17.04.2023 21:59
***INM******MAKIM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [MAKIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139477
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0486
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,2032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0806
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.243,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,68
|Açılış
|: 1.243,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3788
|19,3900
|% 0,21
|
|Euro
|21,1779
|21,2360
|% -0,22
|
|Sterlin
|23,9255
|24,0455
|% -0,10
|
|Frank
|21,4900
|21,6195
|% -0,34
|
|Riyal
|5,1537
|5,1795
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-9,37
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.776
|8.936
|145,00
|
|Yarım
|4.286
|4.368
|66,00
|
|Çeyrek
|2.143
|2.187
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-1,48
|