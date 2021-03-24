***INM* *NTGAZ*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.03.2021 11:45
***INM******NTGAZ*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.03.2021 Tarihinde Yüklenen Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Düzeltme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920121
BIST
13:311.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 22,90
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:317,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:319,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:31442,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,97
|Açılış
|: 442,91
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:31
|SAYAS
|20,90
|8.305.073
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|43.679.040
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.721
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.808.080
|% 9,99
|
|UFUK
|19,00
|119.310
|% -9,52
|
|LUKSK
|71,70
|4.649.114
|% -3,04
|
|GSRAY
|3,69
|333.133.906
|% -2,38
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|EMKEL
|2,61
|2.780.355
|% -1,51
|
|GARAN
|7,22
|3.524.795.593
|% 0,42
|
|SASA
|46,98
|799.186.870
|% 7,65
|
|PETKM
|5,60
|493.381.940
|% 4,28
|
|SISE
|7,20
|484.531.168
|% 1,84
|
|AKBNK
|4,94
|482.572.209
|% 2,92
|
|GARAN
|7,22
|3.524.795.593
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,24
|280.378.629
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,91
|219.334.246
|% 3,24
|
|TSKB
|1,41
|151.199.966
|% 2,17
|
|AKBNK
|4,94
|482.572.209
|% 2,92
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9333
|7,9412
|% 0,02
|
|Euro
|9,3928
|9,4323
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,8779
|10,9324
|% -0,09
|
|Frank
|8,4619
|8,5129
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1140
|2,1246
|% 0,15
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|5,10
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.926
|2.971
|22,00
|
|Tam
|2.910
|2.986
|21,77
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|10,53
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,27
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|1,44
|