***INM* *SUNTK*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.05.2022 16:02
***INM******SUNTK*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029795
BIST
16:172.376
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -77,57
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:1715,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0933
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:1716,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0127
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:17914,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,79
|Açılış
|: 914,53
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:17
|IHAAS
|23,98
|6.085.749
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.867.896
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.155.569
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.411.538
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|809.921
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.556.613
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.197.850
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|3.775.426.022
|% -2,37
|
|SISE
|19,41
|2.865.372.462
|% -2,76
|
|KRDMD
|15,63
|2.160.572.319
|% -6,24
|
|SAHOL
|19,01
|1.822.622.749
|% -5,70
|
|EREGL
|32,38
|1.632.063.719
|% -5,16
|
|EKGYO
|2,64
|920.639.430
|% -4,00
|
|YKBNK
|4,55
|1.100.005.807
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,58
|626.321.667
|% -1,92
|
|SISE
|19,41
|2.865.372.462
|% -2,76
|
|KRDMD
|15,63
|2.160.572.319
|% -6,24
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3913
|15,3952
|% 0,61
|
|Euro
|16,0768
|16,1213
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,7805
|18,8747
|% 0,49
|
|Frank
|15,3712
|15,4638
|% 0,24
|
|Riyal
|4,0920
|4,1126
|% 0,60
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-8,65
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,83
|