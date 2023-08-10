***INM* *TATEN*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
10.08.2023 11:45
***INM******TATEN*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
SAYGILARIMIZLA,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183403
BIST
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13:287.739
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 137,97
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.746
13:2827,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0513
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
13:2829,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2273
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8593
En Düşük
28,7774
13:281.670,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.670,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,68
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ORGE
|38,50
|163.414.272
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|12.537.285
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|91.434.868
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|8.231.947
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|PRZMA
|30,94
|5.706.864
|% -9,95
|
|DERIM
|16,31
|68.397.611
|% -9,04
|
|VERTU
|35,58
|141.568.384
|% -9,00
|
|QNBFL
|185,20
|602.494
|% -8,90
|
|YKSLN
|11,54
|50.074.004
|% -8,41
|
|THYAO
|265,80
|7.892.406.470
|% 2,23
|
|YKBNK
|16,67
|6.035.532.910
|% 3,93
|
|ISCTR
|18,31
|5.746.945.023
|% 3,86
|
|AKBNK
|32,80
|5.356.730.487
|% 5,94
|
|ASTOR
|120,70
|3.424.491.969
|% 3,07
|
|YKBNK
|16,67
|6.035.532.910
|% 3,93
|
|ISCTR
|18,31
|5.746.945.023
|% 3,86
|
|SKBNK
|3,58
|965.795.172
|% 4,68
|
|AKBNK
|32,80
|5.356.730.487
|% 5,94
|
|ADESE
|2,27
|370.050.832
|% 4,61
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0359
|27,0417
|% 0,19
|
|Euro
|29,8164
|29,8465
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,4030
|34,5755
|% 0,47
|
|Frank
|30,8286
|31,0143
|% 0,54
|
|Riyal
|7,1891
|7,2252
|% 0,19
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|7,93
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,76
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-34,00
|
|Tam
|11.130
|11.210
|-5,00
|
|Yarım
|5.574
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.815
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,84
|0,15
|
|B. Petrol
|87,27
|87,27
|-0,28
|