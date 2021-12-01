***INTEM* *AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.12.2021 18:26
***INTEM******AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, INTEM]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKFGY.E ve INTEM.E payları 02/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980570
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 47,75
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
18:0513,3381
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -0,3330
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
18:0515,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -0,3727
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
18:05762,12
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -16,63
|Açılış
|: 762,12
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|26,40
|17.138.014
|% 10,00
|
|TETMT
|254,10
|14.867.288
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|QUAGR
|14,42
|136.767.100
|% 9,99
|
|RALYH
|19,23
|12.841.275
|% -9,97
|
|KUTPO
|116,50
|247.536.198
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|24.315.568
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,02
|2.229.625
|% -8,45
|
|BRKO
|1,02
|805.786
|% -7,27
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 6,91
|
|SISE
|12,97
|2.457.161.552
|% 3,35
|
|SASA
|45,58
|2.370.889.781
|% 5,02
|
|ASELS
|21,84
|2.179.774.462
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,30
|1.171.214.560
|% 4,10
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,28
|643.343.252
|% 1,79
|
|TSKB
|1,49
|392.354.623
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,96
|1.901.845.500
|% 4,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2820
|13,3381
|% -2,44
|
|Euro
|14,9982
|15,1538
|% -2,40
|
|Sterlin
|17,6688
|17,7574
|% -2,51
|
|Frank
|14,4170
|14,5038
|% -2,78
|
|Riyal
|3,5379
|3,5557
|% -2,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|12,39
|
|Altın Gr.
|763
|764
|-15,17
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|-0,37
|
|B. Petrol
|71,39
|71,39
|2,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de