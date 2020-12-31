***INTEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.12.2020 19:31
***INTEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında INTEM.E payları 04/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896200
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,0893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,86
|Açılış
|: 453,33
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4290
|7,4386
|% 0,75
|
|Euro
|9,0648
|9,1060
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,1126
|10,1633
|% 0,88
|
|Frank
|8,3624
|8,4128
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9736
|1,9835
|% 0,58
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,54
|
|Altın Gr.
|453
|453
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,43
|51,43
|-0,20
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, UMPAS, MAALT, TKNSA, PSDTC, KSTUR, SNKRN, KRONT, OYAYO, CMBTN
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17:57
OYAYO, TKNSA, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında