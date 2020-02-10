***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:01
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818075
BIST
18:00118.283
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.732,64
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:006,0120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:006,5807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0079
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:00304,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,65
|Açılış
|: 304,40
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.426.772
|% 19,92
|
|DESA
|5,92
|50.918.279
|% 15,18
|
|SAYAS
|3,13
|10.648.861
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,52
|1.007.882.271
|% 11,04
|
|ATLAS
|1,86
|37.297.044
|% 10,71
|
|GYHOL
|25,76
|11.024.945
|% -11,78
|
|LINK
|29,46
|4.219.294
|% -11,53
|
|DOKTA
|48,48
|68.724.357
|% -10,96
|
|ARENA
|11,77
|21.981.939
|% -10,70
|
|IZTAR
|2,98
|998.846
|% -9,97
|
|THYAO
|14,02
|2.132.164.360
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,52
|1.007.882.271
|% 11,04
|
|PETKM
|3,98
|697.894.538
|% -3,16
|
|GARAN
|11,73
|638.324.535
|% -2,01
|
|ASELS
|24,08
|632.266.762
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,24
|432.153.044
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,52
|1.007.882.271
|% 11,04
|
|EKGYO
|1,64
|412.913.110
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,82
|596.014.188
|% -3,75
|
|ODAS
|2,12
|448.391.700
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7664
|7,8053
|% 0,49
|
|Frank
|6,1359
|6,1728
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|3,26
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,98
|53,98
|-0,47
|