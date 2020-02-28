***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 13:50
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822696
BIST
14:03105.849
En Yüksek
|Değişim
|: -4,14%
|| -4.568,88
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.229
En Düşük
99.332
14:036,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:036,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:03325,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,54
|Açılış
|: 325,68
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,24
|12.606.674
|% 13,43
|
|OYAYO
|3,76
|20.914.655
|% 11,24
|
|AKSEN
|3,82
|18.101.755
|% 8,83
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,09
|6.655.326
|% 8,80
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|BALAT
|2,40
|482.878
|% -9,77
|
|ODAS
|1,94
|149.905.035
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|131.621.785
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|113.827.709
|% -6,20
|
|PGSUS
|55,50
|73.512.710
|% -4,15
|
|CEMAS
|1,15
|62.245.635
|% -5,74
|
|EKGYO
|1,38
|131.621.785
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|113.827.709
|% -6,20
|
|ODAS
|1,94
|149.905.035
|% -4,90
|
|ADESE
|1,35
|39.762.117
|% -7,53
|
|IHYAY
|1,07
|26.719.302
|% -6,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9828
|8,0228
|% 0,15
|
|Frank
|6,4223
|6,4610
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6519
|1,6602
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-6,90
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|