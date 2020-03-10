***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:45
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826211
BIST
16:50103.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -7,83
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:506,1431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,1360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:506,9853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0445
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:50326,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,04
|Açılış
|: 326,77
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.312.115
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,26
|19.782.532
|% 13,78
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|880.699
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.055.568
|% -9,74
|
|TSPOR
|5,16
|177.838.960
|% -9,47
|
|AYCES
|7,72
|1.638.132
|% -9,07
|
|TGSAS
|4,20
|3.611.016
|% -8,70
|
|THYAO
|10,43
|920.635.025
|% 0,48
|
|ASELS
|27,16
|880.916.604
|% -2,16
|
|GARAN
|9,51
|561.127.670
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,36
|369.470.371
|% 3,06
|
|ODAS
|1,82
|234.726.330
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,36
|369.470.371
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,23
|197.430.211
|% -2,38
|
|ODAS
|1,82
|234.726.330
|% -2,67
|
|KARSN
|1,61
|156.242.856
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,34
|123.613.138
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9635
|8,0034
|% -0,90
|
|Frank
|6,5550
|6,5945
|% -0,85
|
|Riyal
|1,6291
|1,6373
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,37
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|-10,60
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,13
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,10
|37,10
|2,74
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