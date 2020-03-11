***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:42
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826856
BIST
12:08102.136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.073,17
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:086,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:086,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:08329,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,63
|Açılış
|: 329,21
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,97
|107.978.932
|% 19,22
|
|DEVA
|9,76
|67.751.655
|% 17,73
|
|RTALB
|2,26
|18.863.754
|% 17,71
|
|SELEC
|7,11
|30.358.602
|% 15,61
|
|ECZYT
|10,60
|37.832.721
|% 15,34
|
|OYAYO
|4,78
|571.353
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.503.518
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,66
|409.962.252
|% -0,93
|
|THYAO
|10,08
|315.675.419
|% 1,10
|
|GARAN
|9,49
|162.776.385
|% 1,50
|
|TSPOR
|4,45
|134.885.639
|% -6,71
|
|ECILC
|3,97
|107.978.932
|% 19,22
|
|IHLGM
|1,17
|69.367.751
|% -1,68
|
|ODAS
|1,65
|94.867.097
|% -4,07
|
|CEMAS
|0,97
|46.842.082
|% -3,00
|
|YKBNK
|2,30
|107.470.053
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,29
|56.970.675
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9577
|7,9977
|% 0,39
|
|Frank
|6,5658
|6,6053
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6389
|1,6471
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|7,86
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|37,12
|37,12
|-0,10
|
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