***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:03
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826931
BIST
14:4399.673
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -1.389,22
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.673
14:436,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:436,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9966
En Düşük
6,9390
14:43330,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,18
|Açılış
|: 330,77
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,93
|189.332.599
|% 18,02
|
|DEVA
|9,53
|127.449.937
|% 14,96
|
|ECZYT
|10,40
|83.767.914
|% 13,17
|
|VKING
|3,25
|19.309.437
|% 9,80
|
|DARDL
|4,80
|719.579
|% 8,84
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,95
|237.799.435
|% -17,19
|
|ESCOM
|2,05
|9.571.623
|% -14,94
|
|BURCE
|5,18
|1.033.352
|% -14,38
|
|ALCTL
|16,20
|16.845.312
|% -13,60
|
|ASELS
|25,36
|756.273.720
|% -2,08
|
|THYAO
|9,66
|504.330.796
|% -3,11
|
|GARAN
|9,44
|320.792.628
|% 0,96
|
|TSPOR
|3,95
|237.799.435
|% -17,19
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|CEMAS
|0,90
|98.815.915
|% -10,00
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|EKGYO
|1,24
|88.262.243
|% -3,13
|
|YKBNK
|2,26
|151.657.177
|% 0,00
|
|KARSN
|1,43
|92.970.351
|% -5,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9447
|7,9845
|% 0,22
|
|Frank
|6,5712
|6,6108
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6386
|1,6468
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|18,51
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,44
|
|Yarım
|1.053
|1.081
|11,82
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,12
|36,12
|-1,10
|