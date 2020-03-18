***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:09
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830292
BIST
11:3286.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -457,10
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:326,4597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0611
|Açılış
|: 6,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4604
En Düşük
6,3873
11:327,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:32310,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -3,65
|Açılış
|: 310,86
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.104.417
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|597.420
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,10
|297.375.337
|% 0,55
|
|THYAO
|7,99
|278.499.987
|% 0,13
|
|GARAN
|8,35
|251.754.556
|% -0,48
|
|TSPOR
|2,53
|139.713.871
|% -6,30
|
|YKBNK
|2,03
|112.213.063
|% -0,98
|
|ODAS
|1,24
|68.462.806
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,53
|139.713.871
|% -6,30
|
|YKBNK
|2,03
|112.213.063
|% -0,98
|
|IHLGM
|0,79
|31.934.462
|% -1,25
|
|IHLAS
|0,44
|16.477.113
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7545
|7,7934
|% 0,87
|
|Frank
|6,6858
|6,7261
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7146
|1,7232
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-30,32
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,44
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,40
|28,40
|-0,33
|