***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 15:01
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830725
BIST
14:5884.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -1.429,25
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.147
14:586,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0647
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:587,0289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0454
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
14:58310,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,56
|Açılış
|: 310,27
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|451.225
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|3.408.214
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.635.531
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.180.517
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.628.838
|% 9,92
|
|MAALT
|46,14
|5.789.095
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|804.912
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|15.922.579
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|5.515.499
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.260.167
|% -9,94
|
|GARAN
|7,69
|511.725.550
|% -3,87
|
|ASELS
|21,08
|501.035.639
|% -3,04
|
|THYAO
|7,91
|456.855.844
|% 0,13
|
|YKBNK
|1,92
|215.625.088
|% -3,03
|
|ISCTR
|4,85
|134.266.368
|% -3,00
|
|YKBNK
|1,92
|215.625.088
|% -3,03
|
|ODAS
|1,17
|89.368.836
|% -2,50
|
|GARAN
|7,69
|511.725.550
|% -3,87
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|THYAO
|7,91
|456.855.844
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5278
|7,5656
|% 0,19
|
|Frank
|6,6504
|6,6905
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7368
|1,7455
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-11,44
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.068
|2.121
|-10,04
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|-4,86
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|1,20
|