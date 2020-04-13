***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2020 11:09
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837379
BIST
12:3196.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 167,48
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.797
En Düşük
95.019
12:316,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0719
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:317,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0897
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:31367,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,47
|Açılış
|: 368,07
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.361.453
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.537.615
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|2.970.597
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.407.433
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.991.802
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,15
|868.380.124
|% 3,57
|
|PGSUS
|55,00
|485.063.553
|% 7,95
|
|GARAN
|8,54
|431.178.691
|% -1,04
|
|ASELS
|25,02
|198.219.831
|% -0,32
|
|TSPOR
|4,55
|165.687.469
|% 5,81
|
|THYAO
|10,15
|868.380.124
|% 3,57
|
|CEMAS
|1,00
|78.408.182
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,03
|143.002.984
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,65
|40.631.445
|% 4,84
|
|AVOD
|1,88
|98.882.952
|% 7,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4379
|8,4802
|% 1,47
|
|Frank
|6,9761
|7,0181
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7944
|1,8034
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|4,03
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.349
|2.405
|25,10
|
|Tam
|2.415
|2.475
|29,60
|
|Yarım
|1.175
|1.204
|12,60
|
|Çeyrek
|589
|602
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,21
|31,21
|-0,27
|