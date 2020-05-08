***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 16:27
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843684
BIST
16:1898.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -356,60
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.981
16:187,1376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:187,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:18392,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,71
|Açılış
|: 392,13
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.543.467
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.020.147
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.414.181
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|IPEKE
|13,41
|218.765.039
|% -6,55
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,54
|950.596.015
|% -2,31
|
|GARAN
|7,97
|630.520.932
|% -0,62
|
|HALKB
|5,36
|538.231.974
|% 3,28
|
|AFYON
|2,85
|528.197.254
|% 2,52
|
|ISFIN
|3,56
|475.024.407
|% 6,59
|
|KRDMD
|2,54
|950.596.015
|% -2,31
|
|AFYON
|2,85
|528.197.254
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,12
|361.102.922
|% -0,47
|
|ISFIN
|3,56
|475.024.407
|% 6,59
|
|ALBRK
|1,30
|133.004.248
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7855
|8,8296
|% 0,15
|
|Frank
|7,3016
|7,3456
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8918
|1,9013
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-5,51
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.561
|-7,60
|
|Tam
|2.578
|2.628
|-7,80
|
|Yarım
|1.258
|1.285
|-3,80
|
|Çeyrek
|627
|643
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,63
|