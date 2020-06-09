INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.285.881
|% 10,00
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|DAGHL
|8,73
|1.829.865
|% 9,95
|LUKSK
|16,36
|1.747.434
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5926
|8,6357
|% -0,21
|Frank
|7,1156
|7,1585
|% 0,79
|Riyal
|1,8080
|1,8171
|% 0,26
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|16,91
|Altın Gr.
|375
|375
|4,48
|Cumhuriyet
|2.493
|2.530
|43,00
|Tam
|2.502
|2.530
|28,40
|Yarım
|1.221
|1.231
|10,10
|Çeyrek
|610
|617
|6,20
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,12
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-0,36
Seans Raporu
- 16:38INTEM Yüzde -4.47 oranında düşüşle 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 502 adet işlem
- 16:36XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -663, 74 kaybederek (% -0.65 ) 101, 964
- 16:36 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EKIZ, YONGA, TACTR, PKART, EGCYH
- 16:36 KUYAS, EGCYH, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:36 MAALT, KRGYO, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında