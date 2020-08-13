***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 16:43
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868653
BIST
16:291.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,65
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:297,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:298,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0557
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:29455,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,21
|Açılış
|: 455,26
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:29
|MSGYO
|4,18
|39.293.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.185.725
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.502.159
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.636.273
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,82
|891.838.748
|% 0,39
|
|TUPRS
|78,75
|861.198.609
|% 1,29
|
|GARAN
|7,00
|763.790.213
|% -0,99
|
|THYAO
|11,09
|740.014.894
|% -2,89
|
|GUSGR
|6,16
|685.754.652
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,03
|672.833.082
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|307.573.431
|% 0,66
|
|KARSN
|3,17
|633.476.910
|% 3,59
|
|ODAS
|2,50
|384.573.057
|% -1,19
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3327
|7,3407
|% 0,10
|
|Euro
|8,6783
|8,6975
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,5674
|9,6154
|% 0,42
|
|Frank
|8,0195
|8,0678
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9469
|1,9567
|% -0,14
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|18,81
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,45
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|1,67
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,55
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,22
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,23
|