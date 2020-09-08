***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2020 14:57
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873945
BIST
14:561.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -9,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.087
14:567,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
14:568,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
14:56461,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,14
|Açılış
|: 461,18
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler14:56
|DAGHL
|7,04
|10.371.467
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.663.953
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.708.847
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|1.387.618
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.114.243
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.323.781
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,89
|115.295.932
|% -9,25
|
|GSRAY
|4,17
|903.746.571
|% 5,30
|
|TSPOR
|6,20
|674.804.526
|% 4,73
|
|BJKAS
|3,81
|527.273.636
|% 4,10
|
|FENER
|43,98
|489.992.905
|% 8,01
|
|RTALB
|58,70
|411.322.433
|% -1,68
|
|GSRAY
|4,17
|903.746.571
|% 5,30
|
|EKGYO
|1,80
|382.905.572
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,81
|527.273.636
|% 4,10
|
|KRDMD
|2,96
|324.871.847
|% -1,99
|
|IHLAS
|0,93
|99.579.994
|% 1,09
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4828
|7,4858
|% 0,42
|
|Euro
|8,8186
|8,8232
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7358
|9,7846
|% -0,47
|
|Frank
|8,1272
|8,1761
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,47
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-10,99
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.050
|3.125
|-10,50
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|-5,08
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,54
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-1,76
|