***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2020 10:28
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874575
BIST
11:481.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
11:487,4686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
11:488,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8610
En Düşük
8,7908
11:48467,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 467,02
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,31
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler11:46
|DNISI
|6,82
|1.829.751
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|44.152.387
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|10.212.583
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.148.975
|% -9,97
|
|HATEK
|12,11
|31.111.071
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,81
|5.804.039
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.462.054
|% -9,80
|
|THYAO
|10,96
|496.723.451
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,55
|368.988.108
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,55
|349.035.502
|% 6,90
|
|PETKM
|4,21
|325.222.480
|% -1,17
|
|RTALB
|58,90
|318.711.724
|% 3,24
|
|SKBNK
|1,55
|368.988.108
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,07
|242.723.381
|% 9,18
|
|IHLGM
|1,55
|349.035.502
|% 6,90
|
|IHYAY
|1,30
|200.469.131
|% 4,00
|
|PETKM
|4,21
|325.222.480
|% -1,17
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4655
|7,4686
|% 0,27
|
|Euro
|8,8516
|8,8580
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,5345
|9,5823
|% 0,23
|
|Frank
|8,1842
|8,2335
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9848
|1,9947
|% 0,25
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-0,28
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.083
|3.162
|-16,75
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-8,10
|
|Çeyrek
|747
|765
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|40,00
|40,00
|-0,06
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Seans Raporu
11:46
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