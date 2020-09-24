***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 10:20
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876411
BIST
11:371.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,81
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
11:377,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
11:378,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0167
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
11:37459,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,24
|Açılış
|: 459,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler11:37
|CRFSA
|23,98
|20.236.952
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.436.964
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|ACSEL
|14,76
|6.424.741
|% 9,99
|
|AYCES
|113,40
|1.506.994
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|9.919.302
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|11.906.339
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|YONGA
|43,36
|1.871.461
|% -9,97
|
|SISE
|6,80
|523.247.786
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,28
|485.268.817
|% -0,30
|
|ADESE
|2,36
|277.704.900
|% 2,16
|
|DOHOL
|2,38
|178.387.863
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,56
|169.761.908
|% 1,30
|
|KRDMD
|3,28
|485.268.817
|% -0,30
|
|ADESE
|2,36
|277.704.900
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,56
|169.761.908
|% 1,30
|
|SISE
|6,80
|523.247.786
|% 0,15
|
|DOHOL
|2,38
|178.387.863
|% 3,03
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7030
|7,7102
|% 0,12
|
|Euro
|8,9827
|8,9928
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7714
|9,8204
|% -0,04
|
|Frank
|8,2995
|8,3495
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0478
|2,0581
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,69
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,49
|5,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|-0,36
|