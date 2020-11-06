***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2020 10:26
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886529
BIST
11:411.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
11:418,4767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0607
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,4767
En Düşük
8,4044
11:4110,0429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0786
|Açılış
|: 10,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0468
En Düşük
9,9273
11:41530,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,99
|Açılış
|: 530,54
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler11:40
|YAPRK
|30,90
|823.107
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|ARTI
|6,32
|355.285
|% 9,91
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.250.714
|% -9,86
|
|TSKB
|2,16
|432.385.432
|% 1,89
|
|GARAN
|6,95
|339.000.454
|% -0,14
|
|ODAS
|3,55
|313.982.694
|% -1,11
|
|KRDMD
|3,37
|309.175.977
|% 1,51
|
|SISE
|6,60
|253.233.736
|% -0,45
|
|TSKB
|2,16
|432.385.432
|% 1,89
|
|KRDMD
|3,37
|309.175.977
|% 1,51
|
|ODAS
|3,55
|313.982.694
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,86
|162.529.412
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,31
|153.890.614
|% 0,43
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4722
|8,4777
|% 0,73
|
|Euro
|10,0375
|10,0426
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,1095
|11,1653
|% 0,73
|
|Frank
|9,3499
|9,4062
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,69
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-0,37
|
|Altın Gr.
|530
|530
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,59
|40,59
|-0,34
|