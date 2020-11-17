***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 12:00
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/88
11:561.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -17,94
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:567,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:569,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0440
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:56470,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 470,27
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SAFKR
|7,92
|41.448.211
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.205.408
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.161.722
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,65
|1.772.031.527
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,27
|574.842.747
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,90
|557.835.858
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,07
|414.312.919
|% -3,80
|
|THYAO
|11,55
|405.392.783
|% -1,95
|
|EKGYO
|1,90
|557.835.858
|% 0,53
|
|GARAN
|8,65
|1.772.031.527
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,78
|388.460.997
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,27
|574.842.747
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,48
|139.906.241
|% -2,63
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7402
|% 0,43
|
|Euro
|9,1815
|9,1876
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,1988
|10,2499
|% 0,54
|
|Frank
|8,4573
|8,5082
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0574
|2,0677
|% 0,37
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,69
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|2,05
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|0,99
|
|Çeyrek
|753
|771
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,17
|
Seans Raporu
11:54
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