***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 10:25
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893347
BIST
11:431.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,08
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:437,7957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0405
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:439,5261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:43466,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,83
|Açılış
|: 466,48
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:43
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.682.636
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.135.041
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|85.270.278
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,79
|872.879.891
|% 1,45
|
|SISE
|7,35
|846.310.533
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,20
|573.755.119
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,14
|527.447.463
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|425.144.854
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,14
|527.447.463
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|301.871.913
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,63
|368.093.212
|% 6,48
|
|SISE
|7,35
|846.310.533
|% 0,27
|
|ODAS
|4,04
|425.144.854
|% 0,75
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7940
|7,7957
|% -0,52
|
|Euro
|9,5197
|9,5261
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,5075
|10,5602
|% 0,01
|
|Frank
|8,7973
|8,8503
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0735
|2,0839
|% -0,43
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,05
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|50,84
|50,84
|0,08
|
Seans Raporu
11:43
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11:54MERKO
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Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 9, 797.00 milyon TL de
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11:47KLGYO
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