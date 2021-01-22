***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 10:09
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903805
BIST
11:271.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -12,85
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:277,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
11:279,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0631
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
11:27444,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,80
|Açılış
|: 444,96
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:27
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.251.767
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|45.801.354
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.602.894
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YESIL
|204,40
|11.025.876
|% -4,97
|
|DITAS
|38,90
|27.174.991
|% -4,94
|
|EMNIS
|36,00
|305.784
|% -4,91
|
|PSDTC
|35,00
|6.172.761
|% -4,79
|
|PSDTC
|35,00
|6.172.761
|% -4,79
|
|GARAN
|9,83
|525.655.104
|% -1,90
|
|KARSN
|4,75
|510.636.383
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,49
|377.645.544
|% -0,80
|
|KRDMD
|6,96
|345.063.648
|% -1,97
|
|SISE
|7,76
|329.072.984
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,49
|377.645.544
|% -0,80
|
|KARSN
|4,75
|510.636.383
|% 4,40
|
|TSKB
|1,96
|181.939.731
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,58
|122.317.616
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,46
|106.725.967
|% 0,00
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4155
|7,4196
|% 0,70
|
|Euro
|9,0312
|9,0384
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,1275
|10,1783
|% 0,36
|
|Frank
|8,3597
|8,4101
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9763
|1,9863
|% 0,92
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-6,93
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,72
|