***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 10:44
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903833
BIST
10:581.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -17,39
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
10:587,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4394
En Düşük
7,3627
10:589,0388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0635
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0476
En Düşük
8,9597
10:58444,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,58
|Açılış
|: 444,16
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
444,21
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:58
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|19.972.483
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|16.312.903
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|16.060.436
|% 9,84
|
|OYAYO
|9,80
|4.566.740
|% -6,84
|
|SNGYO
|4,73
|24.053.566
|% -6,15
|
|INTEM
|68,80
|14.011.078
|% -6,01
|
|YAPRK
|130,00
|11.753.293
|% -5,80
|
|DITAS
|38,74
|19.311.510
|% -5,33
|
|KARSN
|4,72
|434.959.542
|% 3,74
|
|GARAN
|9,91
|357.816.238
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,49
|286.549.587
|% -0,80
|
|SISE
|7,74
|262.719.017
|% -1,90
|
|KRDMD
|6,95
|249.547.994
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,49
|286.549.587
|% -0,80
|
|KARSN
|4,72
|434.959.542
|% 3,74
|
|TSKB
|1,96
|156.136.284
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,46
|84.058.682
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,99
|222.196.353
|% 3,10
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4273
|7,4312
|% 0,86
|
|Euro
|9,0329
|9,0412
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,1283
|10,1791
|% 0,37
|
|Frank
|8,3581
|8,4085
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9753
|1,9852
|% 0,87
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,87
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,60
|
Seans Raporu
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