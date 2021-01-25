***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2021 10:03
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904086
BIST
10:491.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:497,3687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:498,9762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0466
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:49438,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,90
|Açılış
|: 438,94
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MAALT
|231,10
|2.186.437
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|9.471.657
|% 9,99
|
|SEKUR
|26,90
|14.004.206
|% 9,98
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|OZRDN
|12,16
|4.969.030
|% -5,52
|
|AGYO
|4,46
|30.825.853
|% -4,90
|
|MGROS
|45,74
|181.860.700
|% -4,03
|
|MTRYO
|2,60
|4.461.491
|% -3,70
|
|KOZAL
|118,10
|334.695.790
|% 3,23
|
|TSKB
|2,05
|273.460.455
|% 0,99
|
|KARSN
|4,82
|215.712.971
|% 1,90
|
|KRDMD
|6,88
|206.213.288
|% -0,58
|
|PETKM
|5,21
|204.320.662
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,49
|152.601.415
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,51
|60.141.397
|% 2,03
|
|ODAS
|3,85
|147.608.087
|% 1,05
|
|HLGYO
|4,13
|146.729.253
|% -2,59
|
|CEMAS
|2,31
|80.024.616
|% 2,67
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3641
|7,3687
|% -0,56
|
|Euro
|8,9717
|8,9762
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,0791
|10,1296
|% -0,29
|
|Frank
|8,2942
|8,3442
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9586
|1,9685
|% -0,55
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,62
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,30
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
-
11:00NATEN
Yüzde 4.50 oranında artışla 39.50 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 793 adet işlem
-
10:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, TCELL
-
10:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 43 artarak (% 0.40 ) 1, 366
-
10:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, ATSYH, TBORG, OZBAL, KAPLM, VERTU, ALKA, INVEO, UMPAS, AYCES
-
10:59
BNTAS, OSMEN, ESEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında