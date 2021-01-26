***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 16:27
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904457
BIST
16:471.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:477,3552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:478,9474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0524
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:47439,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,19
|Açılış
|: 439,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|26.574.563
|% 9,99
|
|KONTR
|44,06
|139.533.741
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.041.938
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,52
|1.744.080.682
|% 2,02
|
|GARAN
|9,59
|1.691.288.861
|% 0,52
|
|KARSN
|5,66
|1.369.088.506
|% 8,85
|
|KOZAL
|120,00
|1.123.620.555
|% -1,15
|
|KRDMD
|6,85
|786.231.928
|% -2,00
|
|EKGYO
|2,52
|1.744.080.682
|% 2,02
|
|TSKB
|1,94
|643.599.808
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|483.878.898
|% -1,94
|
|KARSN
|5,66
|1.369.088.506
|% 8,85
|
|IHLGM
|1,54
|370.020.073
|% -1,91
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3521
|7,3552
|% -0,67
|
|Euro
|8,9433
|8,9474
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,0557
|10,1061
|% -0,35
|
|Frank
|8,2543
|8,3040
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9553
|1,9651
|% -0,64
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|1,59
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.903
|2.978
|-17,15
|
|Yarım
|1.403
|1.441
|-8,30
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,15
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|0,13
|
Seans Raporu
16:47
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