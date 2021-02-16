***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 11:39
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909843
BIST
12:551.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
12:556,9260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0382
|Açılış
|: 6,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
12:558,4256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0290
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
12:55406,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,15
|Açılış
|: 406,08
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler12:55
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.730.564
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|ISKPL
|38,66
|34.542.949
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|GOLTS
|71,50
|14.516.648
|% -4,67
|
|KOZAL
|151,00
|1.367.054.017
|% 1,55
|
|SASA
|40,62
|882.161.747
|% 7,29
|
|EKGYO
|2,58
|852.610.027
|% 1,57
|
|IPEKE
|17,37
|642.155.367
|% 6,11
|
|GUBRF
|76,90
|587.806.776
|% 5,13
|
|EKGYO
|2,58
|852.610.027
|% 1,57
|
|SKBNK
|1,53
|376.104.435
|% 2,68
|
|TSKB
|1,79
|222.114.890
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,92
|303.876.280
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,51
|308.529.489
|% 1,12
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9234
|6,9260
|% -0,55
|
|Euro
|8,4186
|8,4256
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,6143
|9,6625
|% -0,41
|
|Frank
|7,7614
|7,8082
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8403
|1,8495
|% -0,58
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|6,17
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.742
|-9,00
|
|Tam
|2.688
|2.757
|-8,35
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,04
|
|Çeyrek
|652
|667
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
|