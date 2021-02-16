***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 16:44
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909970
BIST
16:411.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -13,20
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.549
16:416,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:418,4762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:41404,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,73
|Açılış
|: 404,50
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:41
|BSOKE
|3,74
|267.643.870
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.575.959
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.361.351.292
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|PSDTC
|30,84
|33.454.105
|% -7,11
|
|PSDTC
|30,84
|33.454.105
|% -7,11
|
|PSDTC
|30,84
|33.454.105
|% -7,11
|
|PETKM
|5,15
|2.347.420.836
|% 0,39
|
|KOZAL
|148,30
|2.276.389.501
|% -0,27
|
|GUBRF
|77,05
|1.591.438.668
|% 5,33
|
|SASA
|41,64
|1.361.351.292
|% 9,98
|
|GARAN
|9,93
|1.258.707.794
|% -1,19
|
|SKBNK
|1,57
|1.129.842.835
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,54
|1.239.224.209
|% 0,00
|
|PETKM
|5,15
|2.347.420.836
|% 0,39
|
|TSKB
|1,76
|330.606.314
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,89
|534.571.496
|% -1,03
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9882
|6,9937
|% 0,42
|
|Euro
|8,4669
|8,4762
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,6746
|9,7232
|% 0,21
|
|Frank
|7,8078
|7,8548
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% 0,34
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-18,73
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.689
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.677
|2.745
|-19,80
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|-9,58
|
|Çeyrek
|649
|664
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,28
|