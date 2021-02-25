***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 10:11
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912586
BIST
10:081.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 28,46
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.508
10:087,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
10:088,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0502
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
10:08415,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 415,73
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler10:08
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|SAYAS
|16,09
|4.223.047
|% -7,26
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|SASA
|42,62
|137.498.645
|% 6,71
|
|KARSN
|4,70
|115.072.123
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|103.465.443
|% 3,96
|
|KOZAL
|136,40
|99.008.580
|% 2,17
|
|THYAO
|13,10
|97.736.714
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,36
|103.465.443
|% 3,96
|
|KARSN
|4,70
|115.072.123
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|20.530.240
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|67.798.053
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,25
|18.779.565
|% 3,31
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1934
|7,1969
|% 0,38
|
|Euro
|8,7658
|8,7764
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1712
|10,2222
|% 0,64
|
|Frank
|7,9193
|7,9670
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9153
|1,9249
|% 0,49
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,06
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,86
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,20
|
Seans Raporu
10:08
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10:22
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