***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 14:58
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918186
BIST
14:511.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
14:517,5267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0401
|Açılış
|: 7,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
14:518,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0717
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
14:51418,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,43
|Açılış
|: 418,92
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler14:51
|GOZDE
|9,14
|247.438.572
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.007.419
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.679.127
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.929.753
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.654.769
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.165.179
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.363.547
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,68
|731.907.405
|% 1,33
|
|GARAN
|8,82
|653.145.093
|% -1,12
|
|THYAO
|14,65
|603.404.743
|% 1,03
|
|KRDMD
|7,66
|568.745.676
|% 0,26
|
|OTKAR
|424,90
|534.068.577
|% 5,46
|
|EKGYO
|2,27
|276.857.166
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,66
|568.745.676
|% 0,26
|
|GARAN
|8,82
|653.145.093
|% -1,12
|
|SISE
|7,77
|530.692.854
|% 1,44
|
|BJKAS
|4,94
|323.724.726
|% 7,63
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5232
|7,5267
|% -0,53
|
|Euro
|8,9748
|8,9829
|% -0,79
|
|Sterlin
|10,4458
|10,4982
|% -0,60
|
|Frank
|8,0700
|8,1186
|% -0,56
|
|Riyal
|2,0006
|2,0106
|% -0,54
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|6,96
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.772
|2.844
|-6,56
|
|Yarım
|1.340
|1.376
|-3,17
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|-0,11
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:07SNPAM
Yüzde 9.59 oranında artışla 26.06 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 645 adet işlem
-
15:06NATEN
Yüzde 8.63 oranında artışla 46.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 131, 831 adet işlem
-
15:05GOZDE
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 794, 964 adet işlem
-
15:04ATAGY
Yüzde 6.97 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 855 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 11, 378.00 milyon TL de