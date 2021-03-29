***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 10:45
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921325
BIST
10:351.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:358,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1227
En Düşük
8,0015
10:359,5478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0139
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,5957
En Düşük
9,4521
10:35449,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,01
|Açılış
|: 449,11
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:35
|TRILC
|50,40
|24.272.186
|% 10,00
|
|SAYAS
|27,78
|27.898.892
|% 9,98
|
|CMBTN
|306,60
|4.845.813
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.286.363
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.901.247
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|33.186.426
|% -7,69
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|332.828.565
|% 8,11
|
|GARAN
|6,95
|254.011.796
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,00
|190.286.400
|% 1,01
|
|GLYHO
|6,43
|134.093.586
|% 2,23
|
|VESTL
|38,04
|129.304.758
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,00
|332.828.565
|% 8,11
|
|IHLAS
|0,79
|28.997.508
|% 3,95
|
|GARAN
|6,95
|254.011.796
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,00
|190.286.400
|% 1,01
|
|KLGYO
|2,31
|57.678.817
|% 7,94
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0821
|8,0846
|% 0,05
|
|Euro
|9,5348
|9,5478
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1082
|11,1639
|% -0,02
|
|Frank
|8,5882
|8,6399
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1489
|2,1597
|% 0,04
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,92
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,54
|63,54
|-0,89
|